В Одессе депутата горсовета нашли мертвым в авто: что известно о трагедии

На одной из улиц Одессы утром 20 апреля обнаружили тело мужчины в авто. Погибшим оказался один из депутатов Одесского городского совета.

Правоохранители рассматривают версию с самоубийством с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщили в полиции Одесской области. Местные медиа отмечают, что погибший входил в близкий круг экс-мэра Одессы Геннадия Труханова.

В Одессе нашли тело мужчины с огнестрельным ранением

Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили в машине на одной из улиц Приморского района Одессы.

По данным правоохранительных органов, это депутат Одесского городского совета. Имени погибшего в полиции не назвали.

"Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство с применением огнестрельного оружия", – указано в сообщении.

На месте гибели мужчины работает следственно-оперативная группа полиции.

"Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", – добавили в полиции Одесской области.

Местные медиа назвали имя погибшего депутата

Одесское издание "Думская" со ссылкой на источники назвало имя умершего депутата.

"На 51 году жизни трагически ушел из жизни депутат Одесского городского совета Александр Иваницкий", – написали журналисты в новости, в которой упомянули и о сообщении полиции о вероятном самоубийстве в Приморском районе.

"Думская" рассказала, что Александр Иваницкий родился 1 октября 1975 года в Одессе. Имел два высших образования: инженерно-строительное и юридическое, был кандидатом технических наук. Долгое время занимался управленческой деятельностью в строительной и портовой отраслях.

"Входил в близкий круг Труханова, в том числе и в реальное руководство "Доверяй делам". Депутатскую деятельность начал в 2010 году. В течение трех созывов входил в состав Одесского городского совета, где возглавлял постоянную комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства", – пишет издание.

