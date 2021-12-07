В Одессе автомобиль Нацполиции сбил женщину на пешеходном переходе: выяснились подробности

В Одессе служебный автомобиль Национальной полиции сбил женщину на пешеходном переходе. Происшествие произошло еще в пятницу, 3 декабря.

Сейчас расследованиям ДТП занимаются сотрудники Государственного бюро расследований при содействии внутренней безопасности Нацполиции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Известно, что автомобиль исполняющего обязанности заместителя начальника полиции Одесской области проехал на красный сигнал светофора и наехал на женщину, вследствие чего она получила травмы.

Водитель об аварии не сообщил. Более того, он не разрешил врачам госпитализировать пострадавшую, аргументировав тем, что самостоятельно доставит ее в больницу.

Видео дня

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

На данный момент правоохранители устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также продолжают досудебное расследование.

Отметим, что согласно официальной статистике Национальной полиции, за октябрь 2021 года в Украине произошло 16599 ДТП. В них погибли 340 человек и 2615 травмированы.

За 10 месяцев 2021 года в стране произошло 154 480 ДТП, которые привели к гибели 2592 человек, травмировались в этих авариях 24905 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу вечером, 4 декабря, на территории села Старые Петровцы под Киевом около 23:00 произошла авария с участием полицейского. В результате ДТП погибло двое людей.

В Киеве в ночь с 23 на 24 ноября произошло масштабное ДТП, в том числе, с участием автомобиля полиции. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Борисполе Киевской области произошла авария с участием автомобиля патрульной полиции и Volkswagen. В результате ДТП пострадали двое правоохранителей.