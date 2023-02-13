В Одессе 13-летняя девочка выпрыгнула с 9-го этажа жилого дома: детали трагедии
В Суворовском районе Одессы 12 февраля трагически погибла 13-летняя девочка. Подросток, по предварительной информации, спрыгнула с общего балкона на 9-м этаже жилого дома.
Самоубийство произошло на улице Академика Воробьева. Тело погибшей нашли около 16:00 воскресенья под многоэтажкой, сообщило ГУ Национальной полиции Одесской области на официальном сайте.
Копы отметили, что семья несовершеннолетней девочки в поле зрения правоохранительных органов раньше не попадала.
Согласно информации в местных интернет-сообществах, ребенок спрыгнул с дома ЖК "Одесские традиции". Девочка была в верхней одежде и с небольшой сумочкой.
Полицейские приступили к расследованию инцидента. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.
Об обстоятельствах, которые могли повлиять на решение несовершеннолетней, информации нет.
Как писал OBOZREVATEL:
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– 7 февраля 11-летний мальчик утонул в Белогородке Киевской области. Тело ребенка нашли под льдом местного водоема.
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