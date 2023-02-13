В Одессе 13-летняя девочка выпрыгнула с 9-го этажа жилого дома: детали трагедии

В Суворовском районе Одессы 12 февраля трагически погибла 13-летняя девочка. Подросток, по предварительной информации, спрыгнула с общего балкона на 9-м этаже жилого дома.

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Самоубийство произошло на улице Академика Воробьева. Тело погибшей нашли около 16:00 воскресенья под многоэтажкой, сообщило ГУ Национальной полиции Одесской области на официальном сайте.

Копы отметили, что семья несовершеннолетней девочки в поле зрения правоохранительных органов раньше не попадала.

Согласно информации в местных интернет-сообществах, ребенок спрыгнул с дома ЖК "Одесские традиции". Девочка была в верхней одежде и с небольшой сумочкой.

Полицейские приступили к расследованию инцидента. Ведомости внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 с отметкой "самоубийство" Уголовного кодекса Украины.

Об обстоятельствах, которые могли повлиять на решение несовершеннолетней, информации нет.

Как писал OBOZREVATEL:

– 11 февраля в Ривне в микрорайоне Юбилейный под лед провалились три подростка. Погиб один из парней, которому в день трагедии исполнилось 14 лет.

– 7 февраля 11-летний мальчик утонул в Белогородке Киевской области. Тело ребенка нашли под льдом местного водоема.

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