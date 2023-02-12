В Ривне под лед провалились трое подростков: двух спасли, один погиб в свой день рождения. Фото

В субботу, 11 февраля, в Ривне под лед в микрорайоне Юбилейный провалились три подростка. Одного из парней, к сожалению, не удалось спасти.

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В день трагедии ему исполнилось 14 лет. Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Ривненской области в Telegram-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители получили сообщение об инциденте около 18:45. Двух несовершеннолетних, которые упали в водоем, спасли и госпитализировали. Медики оценивали состояние потерпевших.

Еще одного парня спасатели не сразу смогли найти в ледяной воде. Впоследствии подростка обнаружили, однако он был уже без признаков жизни.

Работники ГСЧС достали тело ребенка из-под льда примерно через три часа с начала поисков.

"Парню сегодня исполнилось 14 лет", – сообщили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белогородке Киевской области во вторник, 7 февраля, утонул 11-летний мальчик. Тело ребенка нашли под льдом местного водоема.

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