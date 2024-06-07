В Одессе 13-летний мальчик умер после падения с фонтана: его друг получил травмы. Фото

В Одессе двое 13-летних подростков упали из неработающего фонтана во время игры – верхняя бетонная конструкция, на которую они вскарабкались, обвалилась. Один мальчик погиб на месте ЧП, второй получил травму.

Трагедия произошла вечером в пятницу, 7 июня, в сквере 7-й станции Большого Фонтана. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области на официальном сайте.

Правоохранители узнали об инциденте от медиков. Установлено, что мальчики сами взобрались на фонтан, и он во время игры обвалился.

Один из несовершеннолетних получил тяжкие телесные повреждения, от которых погиб на месте. Второй – травмировал палец на руке. Его увезли в больницу.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

"Правовая квалификация события будет предоставлена ​​после установления всех его обстоятельств", – добавили в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале мая в Хмельницком во время пожара в квартире пострадали женщина и ее маленький ребенок. Восьмилетняя девочка на следующий день умерла в больнице, медики не смогли ее спасти.

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