В Хмельницком умерла 8-летняя девочка, получившая ожоги во время пожара: детали трагедии. Фото

В Хмельницком во время пожара в квартире 9 мая пострадали женщина и ее маленький ребенок. Восьмилетняя девочка на следующий день умерла в больнице, врачи не смогли ее спасти.

О трагедии сообщило в Facebook Главное управление ГСЧС в Хмельницкой области. Чрезвычайное происшествие произошло около 19:20 четверга в жилище на первом этаже девятиэтажки.

Пресс-офицер местного управления ГСЧС Виталий Гричанюк рассказал "Суспільному", что речь идет о доме на улице Гонгадзе. Пожар разгорелся в одной из комнат на площади 20 квадратных метров.

Еще до прибытия чрезвычайников из дома самостоятельно эвакуировались 26-летняя женщина со своей восьмилетней дочкой, однако они получили травмы.

В 19:32 пожар ликвидировали, распространение огня пожарные не допустили.

Потерпевших госпитализировали в Хмельницкую областную больницу. Утром 10 мая ребенок от полученных травм скончался.

Как писал OBOZ.UA, 7 мая в Белой Церкви Киевской области, предварительно, из-за окурка произошел пожар на балконе квартиры многоэтажного дома. Владельцу жилья диагностировали отравление продуктами горения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!