В Николаевской области произошло смертельное ДТП: погибли трое. Фото

Вечером 29 июля в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей Suzuki Vitara и ВАЗ-21099. В результате столкновения трое людей погибли на месте аварии.

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Еще три человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Николаевской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП произошло около 23:50 в городе Вознесенск на улице Киевской. В районе автозаправочной станции автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился 20-летний мужчина столкнулся с Suzuki Vitara.

В результате столкновения транспортных средств водитель ВАЗ и двое его пассажиров в возрасте 19 и 23 лет погибли. Еще двое пассажиров – 22 и 26 лет получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Также был травмирован 57-летний водитель Suzuki Vitara. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления просит граждан, владеющих какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП, обратиться по телефону 0937144520 или 102.

Напомним, в Кривом Роге 28 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Skoda Octavia вылетел на тротуар и сбил беременную 35-летнюю женщину.

Ранее сообщалось, что в Киеве за полгода количество ДТП с пострадавшими выросло почти на 70%. За первые 6 месяцев этого года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. За этот же период в целом по стране зафиксировали 10 226 ДТП с погибшими и травмированными.