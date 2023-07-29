В Кривом Роге авто вылетело на тротуар и сбило беременную: женщина умерла в больнице. Фото и видео

В Кривом Роге 28 июля произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль Skoda Octavia вылетел на тротуар и сбил беременную 35-летнюю женщину.

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Пострадавшая скончалась в больнице. О трагедии рассказали в местном издании "Свои. Кривой Рог".

На проспекте Мира в Кривом Роге 28 июля Skoda Octavia вылетела на тротуар и переехала беременную женщину. Ее в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По данным издания, у пострадавшей диагностировали переломы обеих ног.

"Водитель говорит, что его якобы подрезало другое авто... Предварительно, учебный Daewoo Matiz с водителем-учеником и инструктором мог создать аварийную ситуацию для попутного Skoda Octavia. 32-летний водитель Skoda потерял контроль над автомобилем и влетел в 35-летнюю женщину на тротуаре", – отметили журналисты.

Водителя Skoda Octavia после аварии увезли на экспертизу.

В настоящее время правоохранители разыскивают свидетелей смертельного ДТП. Очевидцев призывают связаться со следователем по номеру 096 542 53 82.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве за полгода количество ДТП с пострадавшими выросло почти на 70%. За первые 6 месяцев этого года произошло 878 аварий с погибшими и травмированными. За этот же период в целом по стране зафиксировали 10 226 ДТП с погибшими и травмированными.