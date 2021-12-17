В Николаеве вспыхнул пожар в многоэтажке, эвакуировали десятки людей. Фото и видео

В пятницу, 17 декабря, в Николаеве вспыхнула проводка в девятиэтажке, что привело к пожару. Из задымленного дома спасатели эвакуировали десятки жителей.

ЧП произошло около 08:30 по улице Лазурная. Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в шахте на третьем этаже жилого дома загорелся кабель. Это спровоцировало плотное задымление, которое по лестничному маршу распространилось на верхние и нижние этажи.

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Спасатели оперативно эвакуировали 25 жителей подъезда, шестерых на свежий воздух вывели в спасательных комплектах.

Пожар был локализован в 09:00 и уже почти через час – локализован. Его площадь составила 10 кв. м, а предварительной причиной называют короткое замыкание электросети.

Над ликвидацией ЧП работали спасатели из отделения второй государственной пожарно-спасательной части, а также очередная смена оперативно-координационного центра. Речь идет о 15 пожарных и четырех единицах техники.

Дополнительно привлекались сотрудники полиции, медики скорой помощи и аварийные бригады "Николаевоблэнерго" и "Николаевгаза" .

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