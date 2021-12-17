Во Львове трагически погибли влюбленные: пара планировала сыграть свадьбу. Видео

Во Львове в квартире новостройки трагически погибла молодая пара. Парень и девушка задохнулись во сне в результате пожара.

О трагедии сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. Причины возгорания на данный момент устанавливаются, при этом открытого огня не было. Как рассказал спикер ГСЧС во Львовской области Игорь Курус, в квартире только тлел диван, сказано в сюжете ТСН. Дым и запах горелого в доме утром заметили соседи, которые вызвали спасателей и медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Как рассказал друг погибшего парня Вячеслава, ему было 27 лет, работал в ІТ-компании. Его девушка, 28-летняя Дана, занималась перманентным макияжем. По его словам, они планировали пожениться.

По предварительной версии, пожар мог произойти из-за неисправной розетки или портативной колонки. Пара не курила сигареты, однако в квартире был кальян, который также является одной из версий.

При этом соседи утверждают, что в коридорах дома установлены датчики пожарной безопасности, однако они не сработали. Руководитель управляющей компании дома утверждает, что так случилось, поскольку задымления на этаже не было. Теперь жители ждут выводов экспертов, что же привело к пожару.

Напомним, ранее в Черновицкой области 18-летняя мать оставила двух маленьких детей дома без присмотра и ушла за молоком. Ее поступок обернулся трагедией – в жилье произошло задымление, и 10-месячный малыш задохнулся. Старший ребенок испугался, выбежал в другую комнату и спрятался. По словам местных жителей, эта семья живет очень бедно и иногда там происходят такие скандалы, что даже приходится вызывать полицию. А сама мама уже успела попасть на карандаш социальной службы.

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