В Николаеве прогремел взрыв в многоэтажке: пострадала женщина, эвакуировали десятки людей. Фото

Утром 23 мая в пятиэтажке в Николаеве прогремел взрыв. По предварительной версии, его вызвала утечка бытового газа в одной из квартир на первом этаже дома.

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В результате взрыва пострадала женщина, ее госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными ожогами, 25 жителей дома эвакуировали. Подробности раскрыл городской голова Николаева Александр Сенкевич.

По его словам, утром на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что в квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома в Ингульском районе Николаева прогремел взрыв. По предварительной информации, его вызвал бытовой газ.

"Известно об одной пострадавшей женщине, которая с ожогами различной степени, госпитализирована в медицинское учреждение. Врачи оценивают состояние как тяжелое. В квартире разрушены внутренние перегородки, частично повреждены окна и балконы квартир на верхних этажах, а также два легковых автомобиля, припаркованных возле дома", – перечислил Сенкевич последствия взрыва.

Известно, что из дома эвакуировали 25 жителей. Спасатели развернули на месте пункт экстренной психологической помощи. За поддержкой обратились 11 человек: у них – острая реакция на стресс.

В проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ приняли участие 18 спасателей, 3 единиц техники ГСЧС, бригады аварийной газовой службы и скорой медицинской помощи, сотрудники правоохранительных органов. Для помощи людям, по словам Сенкевича, на месте взрыва будут работать коммунальщики.

Напомним, в конце апреля в Николаеве мужчина открыл стрельбу в магазине. Так он отреагировал на замечание другого покупателя относительно непристойного поведения в общественном месте и состояния алкогольного опьянения, в котором тот находился.

Злоумышленника оперативно задержали правоохранители, а 26-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии забрала скорая медицинская помощь.

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