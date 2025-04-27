В Николаеве мужчина открыл стрельбу в магазине из-за замечания: злоумышленника задержали. Фото

Утром 27 апреля в Николаеве произошла стрельба. Вблизи одного из магазинов города мужчина выстрелил в оппонента из-за замечания, пострадавшего забрала скорая, а сам нападавший сбежал с места происшествия.

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Злоумышленника правоохранители оперативно установили и задержали, ему готовят сообщение о подозрении в покушении на убийство. Подробности сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Николаевской области.

"Сегодня утром, 27 апреля, в полицию на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что возле магазина по проспекту Героев Украины в Николаеве в ходе конфликта мужчина произвел выстрел в другого мужчину, предварительно из пистолета", – отметили в полиции региона.

На место происшествия прибыли сотрудники отделения полиции №1 Николаевского районного управления.

Когда мужчины вышли на улицу, нетрезвый злоумышленник достал оружие, выстрелил в грудь оппонента и сбежал.

Пострадавшего забрала скорая медицинская помощь, 26-летний мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

"Полицейские, проведя ряд оперативных и следственно-розыскных мероприятий, в том числе при участии специалистов управления криминального анализа, а также с помощью записей с камер видеонаблюдения, подключенных к системе "Безопасный город", установили личность злоумышленника. Им оказался 38-летний местный житель. Мужчину полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", – рассказали в полиции Николаевской области.

На оперативную работу правоохранителей отреагировал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня благодаря камерам видеонаблюдения системы "Безопасный город" правоохранители оперативно установили и задержали мужчину, совершившего покушение на убийство на проспекте Героев Украины. Система работает и помогает оперативно реагировать на угрозы. Спасибо полиции за работу. Делаем Николаев более безопасным вместе", - написал он.

По факту стрельбы следователи начали уголовное производство с предварительной квалификацией по ч. 2 ст. 15, ч. 2 п. 7 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Покушение на умышленное убийство по хулиганским мотивам". Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

"В ближайшее время фигуранту сообщат о подозрении в совершении преступления. Изъятое оружие, предварительно, травматического действия, следователи направили на проведение соответствующих экспертиз, в результате которых будут приняты дальнейшие процессуальные решения, в том числе и дополнительная квалификация действий задержанного. В настоящее время полицейские устанавливают пути получения оружия фигурантом. Досудебное расследование продолжается", – резюмировали полицейские.

Напомним, 17 апреля стало известно, что в Киеве ранили ножом журналиста Юрия Макарова. Пострадавший госпитализирован. Среди ключевых версий нападения – профессиональная деятельность журналиста, он из больницы дал показания полицейским.

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