В Николаеве подростки устроили массовую драку со стрельбой. Фото и видео

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Расследования
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Один несовершеннолетний получил ранение

Во вторник, 27 июля, вечером в Николаеве подростки устроили массовую драку со стрельбой. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной слышны выстрелы.

Об этом сообщает издание "Новости N". Полицейские обнаружили в этом районе около десятка подростков примерно от 14 до 16 лет. Они категорически отказывались объяснять что-либо патрульным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одного из пострадавших осмотрела бригада скорой, приехавшая на вызов. Он получил незначительное ранение и от медицинской помощи отказался.

Правоохранителям удалось выяснить, что конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. После словесного противостояния подростки перешли за киоски на улице Спасской.

Видео дня

В ходе драки один из участников достал пистолет и выстрелил. Кто именно стрелял и из какого оружия, полицейским пока не удалось выяснить. Судя по ранению пострадавшего, это был пневматический пистолет.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Одного из пострадавших осмотрела бригада скорой
Конфликтующие стороны перешли за киоски на улице Спасской
В ходе драки один из участников достал пистолет и выстрелил
Судя по ранению пострадавшего, это был пневматический пистолет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Желтых Водах на Днепропетровщине четверо мужчин подрались посреди улицы. В ходе потасовки двое из них получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

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