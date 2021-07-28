В Николаеве подростки устроили массовую драку со стрельбой. Фото и видео

Во вторник, 27 июля, вечером в Николаеве подростки устроили массовую драку со стрельбой. В полицию поступило сообщение от местного жителя о том, что в районе пересечения улиц Спасской и Соборной слышны выстрелы.

Об этом сообщает издание "Новости N". Полицейские обнаружили в этом районе около десятка подростков примерно от 14 до 16 лет. Они категорически отказывались объяснять что-либо патрульным (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Одного из пострадавших осмотрела бригада скорой, приехавшая на вызов. Он получил незначительное ранение и от медицинской помощи отказался.

Правоохранителям удалось выяснить, что конфликт между двумя группами несовершеннолетних начался в Каштановом сквере. После словесного противостояния подростки перешли за киоски на улице Спасской.

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В ходе драки один из участников достал пистолет и выстрелил. Кто именно стрелял и из какого оружия, полицейским пока не удалось выяснить. Судя по ранению пострадавшего, это был пневматический пистолет.

Полиция выясняет все обстоятельства инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Желтых Водах на Днепропетровщине четверо мужчин подрались посреди улицы. В ходе потасовки двое из них получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.