В Днепре жестоко избили активистку: женщину оставили без зубов и сломали нос. Видео 18+
В Днепре жестоко избили местную активистку Наталью Эшонкулову. Злоумышленники совершили расправу над девушкой возле ее дома.
Об избиении рассказала сама активистка на своей странице в Facebook и разместила соответствующие видео. У девушки сотрясение мозга, сильные гематомы на лице, порезы и синяки.
Как сообщает Наталья, расправу над ней совершили из-за ее активной деятельности в городе.
На девушку напали с заточками, ее били ногами, сломали переносицу, разбили голову. От смерти активистку спасли соседи, которые спугнули злоумышленников.
"Меня только пытались убить. Если бы не соседка, меня бы здесь убили. У них были заточки и ножи. Люди, меня хотят истребить... Прошу вас, помогите", – говрит Наталья на одном из размещенных видео.
Осторожно, видео 18+!
Наталья также рассказала, что у нее сломан нос и выбиты зубы. Сейчас девушка находится на обследовании в одном из медицинских учреждений Днепра.
Осторожно, видео 18+!
Осторожно, фото 18+!
Девушка связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Отметим, что Наталья занимается расследованием местного криминала в городе Днепр.
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