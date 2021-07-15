В Днепре жестоко избили активистку: женщину оставили без зубов и сломали нос. Видео 18+

В Днепре жестоко избили местную активистку Наталью Эшонкулову. Злоумышленники совершили расправу над девушкой возле ее дома.

Об избиении рассказала сама активистка на своей странице в Facebook и разместила соответствующие видео. У девушки сотрясение мозга, сильные гематомы на лице, порезы и синяки.

Как сообщает Наталья, расправу над ней совершили из-за ее активной деятельности в городе.

На девушку напали с заточками, ее били ногами, сломали переносицу, разбили голову. От смерти активистку спасли соседи, которые спугнули злоумышленников.

"Меня только пытались убить. Если бы не соседка, меня бы здесь убили. У них были заточки и ножи. Люди, меня хотят истребить... Прошу вас, помогите", – говрит Наталья на одном из размещенных видео.

Осторожно, видео 18+!

Наталья также рассказала, что у нее сломан нос и выбиты зубы. Сейчас девушка находится на обследовании в одном из медицинских учреждений Днепра.

Осторожно, видео 18+!

Осторожно, фото 18+!

Девушка связывает нападение со своей профессиональной деятельностью. Отметим, что Наталья занимается расследованием местного криминала в городе Днепр.

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