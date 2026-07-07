В Николаеве определили меру пресечения в отношении водителя Nissan, который мог спровоцировать ДТП с 12 погибшими: что известно о деле. Фото

Центральный районный суд Николаева избрал меру пресечения в отношении водителя автомобиля Nissan, который, возможно, стал виновником смертельного ДТП. В результате ДТП на трассе Одесса — Мелитополь — Новоазовск погибли 12 человек.

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Подозреваемого поместили под стражу до 1 августа 2026 года без права освобождения под залог. Об этом сообщают местные СМИ.

В ходе судебного заседания следователи сообщили, что подозреваемый является жителем Полтавы, 1981 года рождения. Он работал водителем-логистом международной организации ООН в Одессе.

Прокурор просил суд избрать для водителя меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности освобождения под залог. Сторона обвинения мотивировала это тем, что после смертельной аварии мужчина покинул место происшествия, а также ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Подозреваемый свою вину не признал. Во время заседания он выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и заявил, что соблюдал правила дорожного движения.

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Адвокаты просили суд заменить меру пресечения на домашний арест. По словам стороны защиты, следствие не предоставило доказательств того, что именно водитель Nissan стал виновником аварии. Также защита обратила внимание на то, что показания очевидцев расходятся, на этом участке дороги нет дорожной разметки, а на месте ДТП не обнаружили следов торможения микроавтобуса.

Кроме того, адвокаты заявили, что предыдущие нарушения правил дорожного движения, на которые ссылается обвинение, не носили систематического характера.

Смертельное ДТП в Николаевской области

Утром 4 июля на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск между селами Красное и Нечаяное произошла авария с участием маршрутного микроавтобуса Mercedes Sprinter и грузовика Volvo . В результате ДТП погибли 12 человек, ещё шестеро получили травмы.

По информации полиции, авария произошла около 7:40. После опасного маневра Nissan водитель маршрутки выехал за пределы дороги, микроавтобус перевернулся, оказался на встречной полосе и столкнулся с грузовиком.

На месте погибли водитель маршрутки и восемь пассажиров. В больницу доставили девять пострадавших, среди которых водитель грузовика и пассажиры микроавтобуса. Впоследствии трое раненых скончались, и число жертв возросло до 12.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад министра внутренних дел о трагедии. Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что среди погибших были сотрудники КП "Николаевлектротранс", которые ехали на отдых с семьями. 5 июля в городе объявили день траура.

5 июля правоохранители сообщили о предъявлении подозрения 45-летнему водителю Nissan Murano по ч. 3 ст. 286 УК Украины. По данным следствия, именно его выезд на встречную полосу создал аварийную ситуацию, которая привела к ДТП со смертельным исходом. Мужчину задержали на выезде из Николаева после проведения специальной полицейской операции.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обуховском районе Киевской области легковой автомобиль на высокой скорости протаранил металлический отбойник. В результате ДТП один человек погиб, а ещё двое получили травмы.

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