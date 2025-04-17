В Киеве ранили ножом журналиста Юрия Макарова. Все подробности

В Киеве в среду, 16 апреля, неизвестный нанес ножевое ранение исполнительному продюсеру Общественного Вещания, журналисту Юрию Макарову. В настоящее время журналист находится в больнице.

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Об этом сообщило Общественное. Делом занялась полиция.

"Вчера вечером неизвестный напал на исполнительного продюсера Общественного Вещания Юрия Макарова, нанеся ему ножевое ранение. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас угрозы его жизни нет", – говорится в сообщении.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что происшествие произошло вечером 16 апреля возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы.

"По предварительным данным, злоумышленник неожиданно ударил ножом прохожего и скрылся с места происшествия. Пострадавшим оказался 69-летний киевлянин", – уточнили в пресс-службе.

На месте работала следственно-оперативная группа – полицейские изъяли орудие преступления и другие вещественные доказательства. По факту умышленного тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 121 УКУ) возбуждено уголовное производство. Нападающему грозит до восьми лет лишения свободы.

Юрий Владимирович Макаров – украинский журналист, телеведущий, документалист, писатель. До 2009 года был шеф-редактором, с тех пор обозревателем журнала "Украинская неделя", с 2017-го по 2019 год был членом правления НСТУ, с 2019 г. исполнительный продюсер Общественного телевидения НСТУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Печерске было совершено нападение на журналиста – представителя СМИ избили во время исполнения им должностных обязанностей. Это произошло во время рейда на незаконный call-центр.

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