В Николаеве суд отправил за решетку мать пятерых детей, убившую свою новорожденную девочку

В Николаеве к двум годам тюрьмы суд приговорил женщину, которая в мае 2021 года убила новорожденную девочку. Мать завернула своего ребенка в полотенце и положила лицом вниз в детскую ванночку, накидав сверху грязных вещей. В итоге девочка задохнулась.

Дело рассматривал Центральный райсуд Николаева. В приговоре, который был опубликован в Едином реестре судебных решений, сказано, что уроженка Николаевской области о беременности узнала примерно в августе-2020, но никому об этом не сообщила и на учет не встала.

Известно, что у преступницы на тот момент уже было пятеро детей. Как рассказала сама женщина, убивать ребенка она якобы не собиралась, но испытывала финансовые трудности и планировала оставить в роддоме. А о беременности не рассказала, чтобы члены семьи не заставили ее сделать аборт.

Здоровую девочку она родила 3 мая в ванной комнате своей квартиры. Роженица громко включила музыку, "чтобы не напугать других детей".

Новорожденную мать прятала и от родных, и от полицейских, которые приехали на вызов из-за синяков на лицах других детей. Перед тем, как копы пришли в квартиру, роженица "спрятала" малышку в ванной под кучей одежды.

Смерть девочки раскрылась спустя два дня, когда в дом пришла социальная работница. Тело новорожденной, которое все это время находилось в квартире, обнаружили сотрудники скорой помощи и полиции.

В суде женщина затем призналась в содеянном, но просила не наказывать ее строго, поскольку она не желала смерти ребенка и "не понимает, как такое могло произойти".

Ее признали виновной по ст. 117 Уголовного кодекса (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка). Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.

Как ранее писал OBOZREVATEL, правозащитница рассказала, что в Николаевской области мужчина душил жену до полусознания на глазах у малолетнего сына, а после похитил ребенка. Женщина судится с мужем за право воспитывать мальчика.