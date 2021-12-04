В Николаеве двум работникам университета дали срок за продажу дипломов

Двух сотрудников Международного классического университета имени Филиппа Орлика, который находится в городе Николаеве, осудили за продажу дипломов бакалавра. Они получили по три года лишения свободы условно с запретом на такой же срок занимать аналогичные должности.

Кроме работников ВУЗа, суд также наказал их соучастника. Его признали виновным в мошенничестве и оштрафовали на 51 тысячу гривен. Об этом говорится в приговоре Центрального районного суда города Николаева от 23 ноября.

Стоит отметить, что еще в марте текущего года прокуратура Николаевской области сообщала о задержании мужчины во время получения 65 тысяч гривен за диплом о высшем образовании. Следствие установило, что деньги предназначались работникам университета за выдачу диплома бакалавра по специальности "Финансы, банковское дело и страхование" без фактического обучение в учебном заведении.

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Кроме того, специалист одного из деканатов и преподаватель университета вносили недостоверные данные о получении высшего образования в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

Примечательно, что преступную схему правоохранителям сдал один из "клиентов", которого подстрекали к преступлению. Именно через него руководству университета просили передать денежные средства за диплом. Мужчина согласился помочь, сославшись на якобы тесные личные связи с руководством ВУЗа. В марте работников университета задержали после внесения в электронную базу по вопросам образования ложной информации об обучении троих человек.

В ходе судебного разбирательства все подсудимые заключили соглашение о признании виновности. Работники ВУЗа получили по три года условно, а их подельник отделался штрафом в 51 тысячу гривен.

Напомним, в Днепре на крупной взятке попались ректор одного из высших учебных заведений и его помощник. Злоумышленники вымогали 150 тысяч гривен неправомерной выгоды и были задержаны после получения первой части суммы.

Ранее в Киеве задержали проректора по международным связям одного из университетов. Его заподозрили в получении 224 тысяч гривен взятки.