В Хмельницкой области грузовик влетел в припаркованные авто и врезался в кафе: есть жертва и пострадавшие. Фото

В Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика, в результате которого погиб один человек и еще несколько получили травмы. Авария произошла в селе Правдовка Ярмолинецкой общины, где транспортное средство съехало с дороги и врезалось в припаркованные автомобили и здание кафе.

Полиция уже задержала водителя и объявила ему подозрение. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области.

По предварительным данным следствия, 41-летний водитель грузовика "Mercedes" не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

После этого транспортное средство столкнулось с двумя припаркованными автомобилями – "Opel Zafira" и "Volkswagen Touran" – и далее врезался в здание придорожного кафе "Мамина хата".

В результате аварии 51-летняя пассажирка автомобиля "Volkswagen Touran", жительница Житомира, погибла на месте происшествия от полученных травм.

Еще три человека пострадали: 61-летний водитель этого же авто и две пассажирки в возрасте 71 и 60 лет. Всех травмированных госпитализировали в Ярмолинецкой многопрофильной больницы, где они находятся под наблюдением медиков.

Водитель автомобиля "Opel Zafira" в результате ДТП не пострадал. На месте происшествия работали следственно-оперативные группы полиции и специалисты подразделения по расследованию преступлений в сфере транспорта.

Правоохранители задержали 41-летнего водителя грузовика в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему уже сообщено о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель человека. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Следствие продолжается. Назначен ряд экспертиз, правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

