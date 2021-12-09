В Николаеве 17-летняя девушка бросилась под поезд, смерть была мгновенной

В четверг, 9 декабря, утром в Николаеве 17-летняя девушка погибла под колесами пассажирского поезда. Она бросилась на рельсы умышленно.

Об этом сообщают "Новости-N". Трагедия произошла на железнодорожном перегоне между станциями Николаев и Кульбакино (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы. 18+).

По предварительным данным, машинист поезда Харьков – Николаев увидел девушку, которая подошла к железнодорожным путям. Когда поезд приблизился, она бросилась прямо под колеса.

Машинист применил экстренное торможение, но шансов спасти подростка не было. Поезд остановился, когда тело девушки было уже под третьим вагоном.

Видео дня

Погибшей оказалась жительница Николаева 2004 года рождения. Причины, которые заставили ее покончить с собой, будут устанавливаться в ходе расследования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре на железнодорожном пути у пгт Песочин Харьковской области под поезд попала 19-летняя девушка. Машинист не успел притормозить, а она, предположительно, слушала музыку в наушниках и не услышала предупредительного сигнала.

Аналогичная ситуация произошла в Черкасской области, где поезд наехал на школьницу, которая переходила ж/д колею в наушниках. Девочка выжила, но находилась в коме.

Под Киевом, в селе Тарасовка, парень попал под колеса поезда. От удара он оказался под вагонами – результате полученных травм пострадавший скончался на месте.

Ранее в Закарпатской области пассажирский поезд Киев – Солотвино на переезде протаранил грузовик Volvo. В результате ДТП пострадали пять человек, трое из которых (водитель грузовика и два пассажира поезда) были доставлены в больницу.