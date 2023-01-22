В НАБУ сообщили новые подробности громкого задержания Лозинского. Фото

И.о. министра развития общин и территорий Василий Лозинский был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры благодаря оперативному проникновению в состав организованной преступной группировки. Правоохранители разоблачили и пресекли ее деятельность по хищению государственных средств.

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Об этом 22 января сообщила пресс-служба НАБУ. Как отмечается, детективы задержали Лозинского при получении взятки в 400 тыс. долларов, которую он получил за содействие заключению договоров на закупку оборудования и техники по завышенным ценам (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Летом 2022 года Кабинет министров выделил 1,68 млрд грн на закупку указанных оборудования и техники с целью обеспечить население альтернативными источниками света, тепла и воды зимой.

По данным следствия, ряд чиновников центральных и региональных властей решили присвоить часть выделенных средств. Они вступили в сговор с группой посредников, чтобы заключить договоры о закупках по завышенной почти на 280 млн грн стоимости с предопределенными предпринимателями.

Те должны были за это передать чиновникам указанную сумму в качестве "вознаграждения".

Сейчас детективы устанавливают всех участников преступной группировки. В операции по разоблачению участвовали более 150 сотрудников НАБУ.

В результате ряда обысков в офисе предпринимателей было изъято 920 тыс. грн и 38,7 тыс. долларов. Также ночью был задержан один из участников группировки, который пытался выехать за границу.

Задержанному Лозинскому инкриминируют нарушение ч. 4 ст. 368 и ч. 5 ст.191 УК Украины – ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что НАБУ задержало Лозинского на взятке и призвал власти незамедлительно отреагировать. В Министерстве инфраструктуры Украины пообещали, что Лозинский будет уволен с должности, а само ведомство оказывает полное содействие следствию.