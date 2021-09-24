В МВД показали новые фото обстрелянного авто Шефира и позицию киллера

По автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира было выпущено 20 пуль: 15 попали в машину, две в водителя. Также есть три выходных отверстия.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 24 сентября заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин. Он также показал фото с экспертизы обстрелянного авто (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

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"Мы понимаем, что ключевой целью была остановка авто путем нейтрализации водителя. Это видно в том числе и по почерку", – отметил Енин.

Он также добавил, что машина не была бронированной, а под обстрелом она находилась 4 секунды.

По словам Енина, на оружии был глушитель, а стрельба велась пулями венгерского производства с мягким сердечником.

"Пули легко прошли через двери авто, повредив внутреннюю обшивку", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, покушение на помощника президента произошло утром 22 сентября под Киевом. Неизвестный расстрелял авто с Сергеем Шефиром. Несколько из них попало в водителя – Александра Иванько.

Пострадавшему мужчине понадобятся месяцы на восстановление после полученных ранений.

В то же время помочь с расследованием этого преступления украинским правоохранительным органам согласились в американском ФБР.