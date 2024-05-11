В Молдове задержаны трое украинцев, которые на надувной лодке пытались пересечь Прут. Фото

Сотрудники пограничной полиции Молдовы задержали трех граждан Украины, пытавшихся пересечь реку Прут на надувной лодке. Мужчины в возрасте от 23 до 40 лет планировали незаконно пересечь молдавскую границу с Румынией.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы. Украинцы были задержаны вечером 9 мая в районе реки Прут.

Как отметили в ведомстве, было достоверно установлено, что мужчины собирались незаконно пересечь молдавско-румынскую границу.

У них была надувная лодка, воздушный насос и два весла.

Фигурантов задержали на 72 часа.

В настоящее время молдавские правоохранители проводят тщательное расследование с целью выяснить обстоятельства и принять меры согласно законодательству, говорится в сообщении пограничной полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях в Госпогранслужбе Украины информировали, что в Тисе на Закарпатье утонули еще трое мужчин. О страшной находке пограничникам сообщил местный рыбак.

С начала военного положения в этой коварной реке нашли тела 28 мужчин. Она опасна из-за стремительного течения и коварных мест, из-за чего люди, пытающиеся незаконно пересечь границу, теряют жизнь, рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!