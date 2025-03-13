В Молдове автобус с десятками пассажиров попал в ДТП: говорят, что ехал по маршруту Одесса – Кишинев. Фото и видео

На юге Молдовы произошло серьезное ДТП. Автобус, в котором находились 27 пассажиров, столкнулся с трактором. К счастью, обошлось без погибших.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Молдовы. В своем Telegram-канале правоохранители обнародовали кадры с места происшествия.

Авария произошла днем 13 марта на трассе R-30 в районе населенного пункта Штефан-Водэ, недалеко от границы с Одесской областью Украины.

Отметим, в полиции не указали, куда направлялся автобус, но в соцсетях пишут, что это был рейс Одесса-Кишинев.

Как видно из кадров, автобус опрокинулся на бок, а трактор, очевидно врезавшийся в пассажирский транспорт, съехал в кювет.

О количестве пострадавших пока не сообщается.

Также пока неизвестно, что стало причиной аварии. По информации полиции, тесты на алкоголь у обоих водителей показали отрицательный результат.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно на Львовщине столкнулись пассажирский автобус и грузовик. В результате ДТП водитель автобуса погиб на месте, а 16 человек получили травмы, среди них четверо детей.

Правоохранители на месте аварии оказывают помощь пассажирам и оформляют ДТП.

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