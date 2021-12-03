В Минобороны рассказали, когда РФ может пойти в наступление на Украину: эскалация является вероятным сценарием

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Российская Федерация может пойти в наступление на Украину уже в конце января 2022 года. При этом он подчеркнул, что наша страна делает все возможное для урегулирования конфликта политико-дипломатическим путем.

По словам главы оборонного ведомства, военный сценарий эскалации на российско-украинской границе является только предполагаемым, но не обязательным. Об этом Резников сказал во время выступления в Верховной Раде в пятницу, 3 декабря.

"Наша разведка анализирует все сценарии, включая наихудший. Она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Наиболее вероятным временем для готовности к эскалации будет конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным. И наша задача пресечь это. Чем лучше мы сработаем сами и с нашими партнерами, тем меньше будет угроза эскалации. Способ: сделать цену возможной эскалации неприемлемой для агрессора", - сказал Резников.

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Министр подчеркнул, что в этом противостоянии исключены какие-либо провокации со стороны Украины.

"Украина наиболее заинтересована в политико-дипломатическом сценарии урегулирования. Никаких силовых провокаций с нашей стороны в принципе быть не может. В то же время путь умиротворения агрессора не рассматривается. В случае необходимости Украина даст отпор", - подчеркнул министр обороны.

Напомним, раннее в Минобороны Украины говорили, что на фоне информационной кампании о вероятном вторжении войск Российской Федерации на территорию Украины в Кремле ищут любой повод для реализации своих планов. В Министерстве обороны уверены, что сейчас любое заявление может стать тем самым "спусковым крючком" для провокации РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский во время своего обращения в Верховной Раде заявил, что войну на Донбассе не получится остановить без прямых переговоров с руководством Российской Федерации. Глава государства подчеркнул, что не боится разговора с Владимиром Путиным.

К слову, американский дипломат Мэттью Брайза считает, что Россия может вторгнуться в Украину, как это было в Грузии в 2008 году. На это указывает ее нежелание возобновлять переговоры по Донбассу в "нормандском" формате.