В Мелитополе 21-летний парень выпрыгнул из окна многоэтажки: от полученных травм он умер в больнице. Детали трагедии

В воскресенье, 19 декабря, на ул. Осипенко в Мелитополе Запорожской области 21-летний парень выпрыгнул с окна 4 этажа. От полученных в результате травм он умер в больнице.

О происшествии сообщил Telegram-канал "Риа-Мелитополь" со ссылкой на Мелитопольское районное управление полиции. Отмечается, что пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, закрытый перелом костей таза и закрытый перелом левого бедра.

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По информации правоохранителей, мужчина 1990 года рождения самостоятельно прыгнул с балкона по месту своего проживания. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 115 УКУ с пометкой "самоубийство". Для установления причины смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следствие продолжается.

Напомним, 9 декабря в Киеве из окна на седьмом этаже жилого дома прыгнул мужчина. Киевлянин упал на козырек подъезда и остался жив. Спасатели установили, что на крыше подъезда находится мужчина 1993 года рождения. По словам его мамы и брата, киевлянин по неизвестным причинам прыгнул из окна квартиры на седьмом этаже. Он находился без сознания, ему вызвали скорую медицинскую помощь, полицию и спасателей.

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