В Мариуполе военным медикам умышленно порезали шины скорой. Фото

В городе Мариуполь на юге Донецкой области неизвестные порезали колеса на машине скорой помощи. Кроме того, на авто военных медиков разбили поворотник.

Об инциденте в четверг, 19 августа, сообщил владелец диагностического центра Валерий Аверьянов на своей странице в Facebook. Он эмоционально прокомментировал то, что произошло, заявив, что ему стыдно.

Мужчина предположил, что злоумышленников могло быть несколько: один из них мог стоять "на шухере".

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Аверьянов написал, что "мариупольские сепаратисты" ненавидят все украинское, а особенно – волонтеров.

"Их много. К сожалению, их гораздо больше, чем нас. Они среди нас. Многие из них мимикрировали и на праздники надевают вышиванку... Они сейчас в подпольном положении. Но ждут своего часа", – считает Аверьянов.

По его словам, некоторые жители города находятся под влиянием пропаганды, читая информационные ресурсы "ДНР".

"Извини, Украина, в Мариуполе не все такие животные. Я знаю", – подытожил он.

Напомним, что недавно в Киеве неадекватный мужчина совершил нападение на фельдшеров скорой помощи, которые приехали на вызов. Он угрожал им кинжалом и побил окна машины. Инцидент случился вечером 14 августа.

Как писал OBOZREVATEL, в июле недалеко от поселка Михайловка в Винницкой области произошла авария с автомобилем скорой помощи. Машина съехала в кювет и перевернулась. Водителя и двоих пассажиров госпитализировали.