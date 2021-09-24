В Мариуполе наркодилер предложил сотруднику СБУ 'откат' за 'крышу': его задержали во время 'сделки'. Фото

В Мариуполе оперативники Службы безопасности Украины задержали организатора наркоторговли. Он "погорел" на том, что предложил сотруднику СБУ "крышевать" его бизнес.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Отмечается, что наркоделец вместе с сообщниками организовал в арендованном помещении лабораторию по изготовлению амфетамина.

Задержанный является жителем Мариуполя. Он планировал сбывать наркотики через знакомых дилеров. А чтобы обезопасить свой "бизнес" от конкурентов, наркоделец обратился к работнику СБУ и предложил ему 20% "отката" за прикрытие.

На этом "бизнесмен" и погорел – сотрудник СБУ сразу сообщил о его "предложении" руководству. Ведомство начало уголовное дело и организовало спецоперацию.

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"В рамках спецоперации правоохранители задокументировали два факта продажи наркодельцом 250 граммов амфетамина на общую сумму 75 000 гривен", – рассказали в СБУ.

Злоумышленника задержали, когда он передавал сотруднику СБУ часть "отката". В нарколаборатории и по месту жительства наркодельцов правоохранители провели обыски, в ходе которых изъяли:оборудование для изготовления психотропа;почти 30 граммов амфетамина из новой партии;более 3 килограмма каннабиса;более чем 50 000 гривен, полученных от "бизнеса".

Наркодилеру готовят сообщение о подозрении по двум статьям:

незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (3 ст. 307 УК);

предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 1 ст. 369 УК).

Злоумышленнику "светит" от 9 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

У Маріуполі оперативники Служби безпеки України затримали організатора наркоторгівлі. Він "погорів" на тому, що запропонував співробітнику СБУ "кришувати" його бізнес. Про це повідомила пресслужба відомства. Зазначається, що наркоділок разом зі спільниками організував в орендованому приміщенні лабораторію з виготовлення амфетаміну (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки). Затриманий є мешканцем Маріуполя. Він планував збувати наркотики через знайомих дилерів. А щоб убезпечити свій "бізнес" від конкурентів, наркоділок звернувся до працівника СБУ та запропонував йому 20% "відкату" за прикриття. На цьому "бізнесмен" і погорів – співробітник СБУ відразу повідомив про його "пропозицію" керівництву. Відомство розпочало кримінальну справу та організувало спецоперацію. "У межах спецоперації правоохоронці задокументували два факти продажу наркоділком 250 грамів амфетаміну на загальну суму 75 тисяч гривень", – розповіли в СБУ.