В Хмельницком учитель лицея торговал наркотиками: "работал" даже во время перемен между уроками

В Хмельницком полицейские задержали педагога одного из лицеев, который занимался сбытом амфетамина. Во время обысков у 38-летнего мужчины изъяли также марихуану, "соли", устройства для употребления наркотиков и тому подобное.

Об этом сообщается на сайте полиции Хмельницкой области. Преподаватель сбывал вещества среди наркозависимых. Использовал для этого даже перемены между занятиями в учебном заведении (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Его поймали 22 сентября во время сбыта очередной дозы амфетамина.

У злоумышленника изъяты заработанные деньги, мобильный телефон, а также пакеты и свертки с различными наркотиками.

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Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве разоблачена организованная преступная группа псевдополицейских, которые занимались разбоями и вымогательством на территории столицы. Они организовали вымогательство денег от наркозависимых и лиц, сбывающих наркотические вещества.

22 сентября столичные патрульные остановили Mercedes, в котором нашли наркотики и сканер автомобильных сигнализаций. Стражи порядка задержали мужчин.

А на Закарпатье разоблачили военного, торговавшего наркотиками и имуществом воинской части. Подозреваемый получал наркотические вещества от офицера, который находится в зоне проведения ООС, а также через "закладки" от других поставщиков.