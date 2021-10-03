В Мариуполе мужчина зарезал знакомого и забаррикадировался с дочерью в подвале: в полиции рассказали о громком задержании

В Мариуполе мужчина на глазах 9-летней дочери насмерть зарезал парня своей бывшей жены, а потом забаррикадировался вместе с девочкой в подъезде. Задержать злоумышленника и освободить ребенка помог знакомый мариупольца – его будет награждено.

О деталях спецоперации сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Донецкой области. Погибшему было 45 лет (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

Инцидент произошел на кухне квартиры, где также находились еще две девочки 12 и 9 лет. В результате конфликта между мужчинами один из них нанес другому семь ножевых ранений. К полиции обратилась одна из девочек.

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"Помогите, моего папу зарезал знакомый", – сказала она представителям полиции.

Они разыскивали злоумышленника более двух часов, и нашли в одном из домов – он засел на лестнице, ведущей в подвал, вместе с дочерью и двумя "стволами" огнестрельного оружия.

Правоохранители ввели спецоперацию "Гром". Ею руководил Артем Кисько – он выполняет обязанности Начальника полиции региона. Он лично вел переговоры с преступником, успокаивал его и уговаривал отпустить ребенка.

Однако попытки убедить мужчину не давали результатов – он был не только в тяжелом эмоциональном потрясении, но и находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина не соглашался на просьбы выйти из подъезда или отдать ребенка, а наоборот – угрожал всех убить.

Правоохранители обратились к одному из знакомых злоумышленника, который, как они установили, имел на него влияние.

"42-летний Вадим Бодня рискнул собой ради ребенка, смог найти подход к товарищу и вывел напуганного девочку. С ней будут работать психологи", – рассказали в пресс-службе полиции Донеччины.

В результате мужчину задержали. У него изъяли нож со следами крови, пистолет и самодельное оружие, а также окровавленные джинсы, от которых он пытался избавиться.

Уголовное производство открыто по статьям умышленное убийство, незаконное обращение с оружием и угроза в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним: в столице 73-летний мужчина зарезал своего знакомого, который помогал ему по хозяйству. Убитому было 45 лет – его ударили ножом несколько раз. Он погиб от полученных травм на месте происшествия. Инцидент произошел в Голосеевской районе Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Николаевом 2 октября произошло страшное преступление: мужчина в состоянии алкогольного опьянения поругался со своей тещей и решил ее убить. Он вылил на женщину бензин и поджег. Тело женщины нашли правоохранители после того, как потушили пожар. Ей было 84 года.