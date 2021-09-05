В Мариуполе 3-летняя девочка подожгла себя спичками: врачи борются за жизнь ребенка

В Мариуполе на Донетчине в ночь на субботу, 4 сентября, трехлетний ребенок получил ожоги в собственном доме. Девочка играла со спичками и подожгла на себе одежду, пока взрослые оставили ее без присмотра.

Об инциденте сообщается на сайте ГУ Национальной полиции в Донецкой области. Вызов копам поступил от врачей медицинского учреждения.

По предварительной информации правоохранителей, все произошло около часу ночи. Ребенок игрался сам, мать была у соседей, а ее сожитель спал дома пьяный.

Девочка с тяжелыми телесными повреждениями была госпитализирована. Она находится в ожоговом отделении, врачи борются за ее жизнь.

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Известно, что семья состоит на учете в соцслужбе. Полицейские провели следственные действия в доме, где произошел инцидент, и открыли уголовное производство по факту злостного невыполнения родителями своих обязанностей.

Расследование касается ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство, повлекшее тяжкие последствия).

В случае признания вины судом ответственному за трагедию грозит ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Николаеве мать пятерых детей убила новорожденную девочку. Женщина родила у себя в ванной, после чего завернула ребенка в полотенце и положила лицом вниз в детскую ванночку, накидав сверху грязных вещей. Девочка задохнулась, а ее тело два дня находилось в квартире. Женщина была признана виновной и проведет два года в тюрьме.