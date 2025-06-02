В Луцке в ДТП погибли супруги, пострадали двое детей: детали трагедии. Фото

В городе Луцк на Волыни 2 июня из-за столкновения с грузовиком погиб водитель Opel и его жена. В аварии также пострадали двое детей, которые ехали в легковом авто.

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Смертельное ДТП произошло утром в понедельник на улице Львовской. Об этом сообщил сектор коммуникации полиции Волынской области.

Отмечается, что 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania и столкнулся с ним.

В результате столкновения он и 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров – шестилетний мальчик и 12-летняя девочка – получили телесные повреждения. Мальчика госпитализировали, а девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

На месте аварии работали следователи Главного управления Национальной полиции в Волынской области. Правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства ДТП будут установлены в ходе досудебного расследования.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черновицкой области водитель фуры на трассе сбил 25-летнего велосипедиста. Вместо того чтобы вызвать медиков и полицию, он решил скрыть происшествие: поместил тело в свое авто и увез его как можно дальше от места аварии.

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