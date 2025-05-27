Сбил велосипедиста, а тело отвез подальше и бросил на дороге: в Черновицкой области водитель фуры хотел скрыть смертельную аварию

В Черновицкой области водитель фуры на трассе сбил 25-летнего велосипедиста. Вместо того чтобы вызвать медиков и полицию, он решил скрыть случившееся, погрузил тело в свой автомобиль и отвез его подальше от места аварии.

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Сбил велосипедиста и отвез тело подальше от места трагедии

Трагедия случилась 25 мая возле села Бояны Черновицкой области. 42-летний водитель фуры из Черкасской области сбил на дороге 25-летнего велосипедиста, жителя села Припрутье Даниеля Вайпана. Но водитель не вызвал на место аварии ни полицию, ни скорую помощь.

Он погрузил в свою машину бездыханное тело парня и отвез его подальше, к селу Магала, где просто бросил его на дороге.

"Родственники подняли тревогу, собрались люди и начали искать парня. Сообщили в полицию", – рассказывает староста села Дмитрий Шугани.

Затем поступило сообщение, что на автодороге возле села Магала обнаружили тело мужчины. Им и оказался Даниель Вайпан. Парень погиб от травм, характерных для ДТП.

Родные думают, что был соучастник преступления

Полиция быстро нашла и задержала водителя фуры. На его автомобиле также обнаружили повреждения, характерные для аварии. Водителя поместили в изолятор временного содержания, а также открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 – нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти потерпевшего.

Но родственники рассказывают, что еще есть и соучастник преступления. Люди якобы видели, как какой-то водитель другой машины помогал загружать тело велосипедиста в фуру.

В селе рассказывают, что погибший Даниель был родом из многодетной семьи. У него еще остались брат и четыре сестры. Маме о трагедии сообщили под утро следующего дня, она очень тяжело перенесла это известие, женщине пришлось вызывать врача.

Даниель родился раньше срока и весил очень мало, говорят в селе. Никто из врачей не давал никаких надежд. Но, несмотря ни на что, он вырос здоровым парнем.

"Он занимался вулканизацией, был очень трудолюбивым, послушным, добрым. Своей семьи у него еще не было", – говорит староста. Также Даниель ездил на заработки в Италию.

Отец Даниеля занимается предпринимательством, хоть сейчас и не живет вместе с мамой, но мужчина всегда помогал детям. Мама ездила на заработки, как и многие жители этих мест. А сейчас занимается внучкой, поскольку дочь теперь уехала работать за границу.

В полиции Черновицкой области также OBOZ.UA сообщили, что будет назначена экспертиза на алкогольное опьянение водителя. Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. По итогам расследования статья в деле может быть дополнена.

"Что касается информации о втором участнике преступления, то тех, кто имеет информацию, просим обратиться в полицию. Эти данные будут учтены при досудебном расследовании", – сказали в пресс-службе ведомства.