В Луцке неизвестный бросил в людей гранату с авто: пострадали пять человек. Фото и видео

В Луцке вечером 7 июля неизвестный бросил гранату с автомобиля в сторону людей, которые находились на улице Ковельской в районе магазина АТБ. Произошел взрыв, предварительно, пять граждан пострадали.

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Местное издание "Конкурент" рассказало со ссылкой на свидетелей, что гранату кто-то выбросил из окна транспортного средства. Она сдетонировала. Взрыв слышали и люди на улице, и жители соседних домов.

Пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Волынской области проинформировала, что все случилось в районе 20:50.

"Мужчину, вероятно, причастного к инциденту, полицейские уже задержали", – стало известно от правоохранителей по состоянию на 22:00.

После ЧП на месте работали спасатели и полиция, движение по части улицы временно перекрыли. Есть информация, что одна из потерпевших – женщина. Другие подробности уточняются.

Напомним, что за неделю до этого, 29 июня, в центральной части Луцка на улице Кривой Вал мужчина тоже подорвал гранату – пиротехническую. В результате этого инцидента никто не пострадал. Сотрудники СБУ и Нацполиции задержали подозреваемого, 23-летнего жителя Хмельницкой области. О мотивах его поступка не сообщалось.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области 21 июня мужчина требовал от владельца авто везти его к границе с Беларусью, а после отказа взорвал гранату. В результате взрыва сам он погиб, а водитель успел отбежать на безопасное расстояние.

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