Мужчина взорвал гранату среди Луцка: его задержала СБУ. Фото

В центре Луцка в субботу, 29 июня, мужчина взорвал гранату. К счастью, никто не пострадал.

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Злоумышленника задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В результате комплексных мер, сотрудники СБУ совместно с Национальной полицией задержали злоумышленника, который 29 июня этого года в Луцке взорвал гранату в центре города", – говорится в сообщении.

Виновником оказался 23-летний житель Хмельницкой области. Мотивы его действий пока устанавливаются. К счастью, никто не пострадал.

Сейчас в рамках уголовного производства продолжаются следственные действия.

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Напомним, стражи порядка Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Буче Киевской области в пятницу, 21 июня, неизвестный мужчина требовал от владельца авто везти его к границе с Беларусью, а после отказа взорвал гранату. В результате взрыва сам он погиб, а водитель успел отбежать на безопасное расстояние.

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