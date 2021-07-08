В Харькове из суда сбежал иностранец, разыскиваемый на международном уровне за мошенничество. Фото
В Харькове в четверг, 8 июля, из городского апелляционного суда сбежал иностранец, который находится в международном розыске за мошенничество в Германии. По данным соцсетей, беглец – 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим.
О чрезвычайном происшествии вечером в четверг сообщил Telegram-канал "Харьков 1654". В сети также опубликовали фотографию фигуранта и его документы, удостоверяющие личность.
Инцидент произошел в зале суда по ул. Небесной сотни. Мужчине как-то удалось выскочить из здания, побежать по улице (свернув налево) и сесть в автомобиль. На транспортном средстве подозреваемый скрылся.
Известно, что в суде мужчину снимали с домашнего ареста, чтобы экстрадировать обратно в Турцию – где его ждала тюрьма.
Правоохранители начали розыск фигуранта. Чтобы задержать беглеца, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена".
Как ранее писал OBOZREVATEL:
6 июля в Киеве с режимного объекта сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетнего ребенка. Полиция опубликовала фото и раскрыла личность беглеца – это 35-летний Евгений Замятин.
Преступника разыскивала вся столичная полиция. Оказалось, что он почти сутки провел на крыше соседнего с Подольским райуправлением здания, где его и нашли. Как мужчине удалось сбежать – читайте в нашем материале по ссылке.