В Харькове из суда сбежал иностранец, разыскиваемый на международном уровне за мошенничество. Фото

В Харькове в четверг, 8 июля, из городского апелляционного суда сбежал иностранец, который находится в международном розыске за мошенничество в Германии. По данным соцсетей, беглец – 47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим.

О чрезвычайном происшествии вечером в четверг сообщил Telegram-канал "Харьков 1654". В сети также опубликовали фотографию фигуранта и его документы, удостоверяющие личность.

Инцидент произошел в зале суда по ул. Небесной сотни. Мужчине как-то удалось выскочить из здания, побежать по улице (свернув налево) и сесть в автомобиль. На транспортном средстве подозреваемый скрылся.

Известно, что в суде мужчину снимали с домашнего ареста, чтобы экстрадировать обратно в Турцию – где его ждала тюрьма.

Видео дня

Правоохранители начали розыск фигуранта. Чтобы задержать беглеца, в городе ввели полицейскую операцию "Сирена".

Как ранее писал OBOZREVATEL: