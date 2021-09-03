В Луганской области обнаружили тайник с элементами самодельного взрывного устройства для терактов. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Луганской области схрон террористов. В нем прятали элементы самодельного взрывного устройства для совершения терактов.

Об этом сообщается на сайте СБУ. Тайник оборудовали вблизи поселка Беловодск Старобельского района члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей на Луганщине в 2014 году (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Два разведчика погибли при подрыве моста в селе Евсуг Беловодской территориальной общины в 2014 году, а третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе "министерства государственной безопасности ЛНР".

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Всего правоохранители изъяли из тайника 4 кг тротила, 14 гранат Ф-1 и РГД-5 (одну с бикфордовым шнуром), 5 гранатометных выстрелов ВОГ-25, 3 запала, 2 электродетонатора, почти 400 патронов различного калибра.

Этого хватило бы для совершения диверсионного акта на подконтрольной Украине территории.

Как сообщал OBOZREVATEL, киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве рекламное агентство, которое занималось разработкой информкампаний для террористов "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма. Фирма работала над пропагандистскими материалами еще с 2014 года.