СБУ разоблачила рекламное агентство, работавшее на оккупантов: призывали к расколу Украины. Фото

Киберспециалисты СБУ разоблачили в Киеве рекламное агентство, которое занималось разработкой информкампаний для террористов "Л/ДНР" и оккупационной власти Крыма. Фирма работала над пропагандистскими материалами еще с 2014 года.

Об этом сообщается на сайте спецслужбы. Рекламщики разрабатывали антиукраинские макеты, впоследствии размещая их на Донбассе, в Крыму и распространяя через местные СМИ.

В найденных материалах были призывы к расколу и федерализации Украины. Так, среди "архивов" агентства за предыдущие годы есть макеты и готовая продукция с лозунгами: "Одесская республика", "Харьковская республика", "Семья у нас у всех одна – Россия. Глава ДНР Захарченко" и другие.

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По информации СБУ, киевское агентство – это "дочка" московской фирмы и полностью контролируется россиянами.

Открыто уголовное производство по статье "создание террористической группы или террористической организации" УК Украины. Проведены санкционированные обыски в офисе компании и по месту жительства фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области задержали бывшего "депутата" самопровозглашенных "республик Л/ДНР". Установлено, что житель Луганска в 2014 году помогал оккупантам и причастен к принятию фейковой "конституции ЛНР".

Он был "депутатом" так называемых "Народного совета" и "парламента Союза народных республик Л/ДНР". Отмечается, что "руководители" неоднократно поощряли злоумышленника на активную подрывную деятельность, направленную против Украины.

Во время обыска у задержанного нашли "паспорт гражданина ЛНР", а также "регистрационные документы" псевдогосударственного образования.

Ранее контрразведка СБУ задержала в Кировоградской области агента российской военной разведки. Он собирал информацию о местных чиновниках и военнослужащих.