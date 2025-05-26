В Ливерпуле автомобиль протаранил толпу, люди пытались линчевать водителя: все подробности инцидента. Видео

В центре британского Ливерпуля автомобиль наехал на группу пешеходов, среди которых были футбольные болельщики. В результате инцидента пострадали по меньшей мере пять человек, водитель задержан.

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Об этом сообщила полиция Мерсисайда, уточнив, что авария произошла около 18:00 на Уотер-стрит в понедельник, 26 мая. Автомобиль, который врезался в толпу, остановился на месте, а водителя сразу задержали правоохранители. Речь идет о белом британце из района Ливерпуля. Следователи не исключают ни одной из версий, в том числе и умышленного наезда.

Причины инцидента устанавливаются.

Место происшествия окружено, там работают полиция и медики.

Представители городского совета Ливерпуля подтвердили, что тесно сотрудничают с правоохранителями для выяснения обстоятельств.

Также по информации BBC News известно, что место происшествия оцеплено, там работают полиция, медики и пожарные. На помощь пострадавшим была вызвана воздушная скорая помощь. Также возведена палатка для оказания экстренной помощи.

Пресс-секретарь ФК "Ливерпуль" заявил, что клуб находится на связи с правоохранительными органами и оказывает полную поддержку экстренным службам.

"Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с полицией Мерсисайда и местными властями", – отметили в клубе.

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер назвал произошедшее "ужасным" и поблагодарил экстренные службы за оперативную реакцию.

Официальная информация о мотивах водителя пока не обнародована. СМИ не исключают возможности теракта, однако подтверждений этому пока нет.

Полиция призывает граждан не распространять слухи, а любую полезную информацию передавать правоохранителям.

Очевидцы сообщают, что сразу после инцидента местные жители, охваченные эмоциями, пытались добраться до водителя. Некоторые из присутствующих кричали и угрожали, пытаясь совершить самосуд. Полицейским пришлось вмешаться, чтобы сдержать разъяренную толпу и не допустить самосуда над подозреваемым.

Напомним, в городе Новый Орлеан (штат Луизиана, США) автомобиль влетел в толпу людей в оживленном районе Бурбон-стрит во время празднования Нового года. В результате трагедии погибли по меньшей мере 15 человек.

Ранее сообщалось, что в немецком Магдебурге автомобиль на бешеной скорости влетел в толпу на рождественской ярмарке. Сообщалось по меньшей мере об 11 погибших, от 60 до 80 человек пострадали.

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