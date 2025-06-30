В Германии 16-летний парень признался в убийстве украинки и ее годовалого ребенка: все подробности

В немецком городе Дорстен обнаружили тела 32-летней украинки и ее годовалой дочери. В их убийстве признался 16-летний подросток, который также оказался гражданином Украины.

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Об этом сообщило издание ntv, ссылаясь на информацию полиции. Отмечается, что подросток самостоятельно обратился к правоохранителям и признал свою вину.

По данным следствия, украинка с дочерью проживали в Дорстене.

В воскресенье, 29 июня, их тела обнаружили в лесу. Утром случайный прохожий увидел вблизи тропы женщину, и сначала подумал, что она спит. Но поняв, что это не так, позвонил в полицию.

Правоохранители, прибывшие на месте, нашли тело ребенка неподалеку возле куста.

Полиция установила личности погибших. Женщину идентифицировали как 32-летнюю украинку. Мертвому ребенку был один год и семь месяцев, и девочка была дочерью женщины.

Вечером того же дня, 29 июня, в полицию обратился 16-летний парень и признал свою причастность к убийству женщины с ребенком. Подросток также проживает в Дорстене и также является гражданином Украины.

Обстоятельства трагедии выясняются. Мотивы преступления пока официально не разглашаются.

По словам пресс-секретаря полиции, вскрытие тел предоставит более подробную информацию о характере травм и причине смерти.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Бельгии после пожара в квартире, где жила семья из Украины, нашли тела 46-летней женщины и ее 6-летней дочери с ножевыми ранениями. В их убийстве признался 16-летний сын погибшей. Подросток нанес ножевые ранения матери и младшей сестре, после чего поджег квартиру в доме, где они жили. Муж женщины и папа девочки – военнослужащий, который воюет на фронте в Украине.

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