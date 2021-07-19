В легковушке ехало 12 человек, среди них – дети: подробности трагического ДТП на Волыни

На Волыни произошла смертельная авария. Автомобиль Ford Focus слетел с дороги и врезался в дерево. От удара погибли три человека, среди которых 4-летняя девочка. Как выяснилось, в легковом автомобиле находилось 12 человек.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В селе Печихвосты Волынской области вечером в воскресенье, 18 июля, произошло смертельное ДТП. Ford Focus слетел с дороги в кювет и врезался в дерево. Погибли водитель Василий Ш., 35-летняя Светлана Л. и 4-летняя девочка Андриана Б.

Как оказалось, в легковом автомобиле ехало 12 человек – семеро детей и пятеро взрослых.

"Это три семьи, они возвращались с отдыха на озере. Пошел дождь, дорога была мокрой. Некоторые говорят, что у машины лопнуло колесо, поэтому водитель потерял управление, слетел в кювет и врезался в вербу", – рассказал OBOZREVATEL староста этого села Виктор Корытко.

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Как рассказывают местные жители, все погибшие из разных семей. Многие пассажиры получили серьезные травмы.

"Получается, что каждая из семей потеряла близкого человека. Это впервые у нас такая трагедия. Это обычные сельские жители, выехали на озеро. Я не могу сказать, как в такой машине уместилось 12 человек. Наверное, дети сидели на руках.

Но там много и пострадавших. Для сына погибшей Светланы, Вадима, сейчас ищут доноров, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ему нужна кровь 4 группы резус "минус". Муж погибшей Светланы тоже сильно пострадал, у него переломы ноги, бедра, повреждены внутренние органы. Пострадали и родители погибшей Андрианы", — рассказывает жительница села Ирина.

В полиции Волынской области говорят, что сейчас проводятся экспертизы, которые должны установить причину этой аварии.

"Пока точные причины мы не знаем. Но автомобиль действительно не предназначен для перевозки такого количества людей", – сообщили OBOZREVATEL в пресс-службе полиции.

Один из местных жителей рассказал, что такой способ передвижения для сельских жителей привычный.

"Они были недалеко от села. Видимо, погода начала портиться. Все залезли в одно авто, дети на руках. У нас так нередко ездят, особенно молодежь. И в багажнике могут ехать. А что делать, если нужно домой добраться? Конечно, это неправильно. Но никакой патрульной полиции на наших дорогах нет", – говорит мужчина.

В полиции открыли производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели нескольких человек.

Это уже второй случай, когда люди подобным образом пренебрегают безопасностью. 11 июля под Борисполем на Киевщине произошло смертельное ДТП, в котором погиб маленький мальчик. Тогда в авто было 16 человек, а дети сидели в багажнике. Погибший водитель был пьян.