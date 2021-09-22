В Крыму произошла стрельба на заправке, в 'разборках' участвовали десятки людей. Фото и видео

В Евпатории временно оккупированного Крыма ночью 22 сентября группа мужчин устроила драку со стрельбой на заправке. В потасовке участвовали десятки человек, пострадавших нет.

События разворачивались на территории АЗС по улице Чапаева. Очевидцы заявили, что это были "разборки в стиле 90-х", кадры с них опубликовали местные Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

"Время пострелять. Этой ночью Евпатория снова вернулась в 90-е. Люди сообщают о стрельбе на заправке TES. Официальная информация уточняется", – написали в сети.

Отмечается, что около 30 человек собрались возле автозаправочной станции и начали выяснять отношения, в это время раздались выстрели.

Пропагандистские росСМИ пишут, что на место происшествия вскоре приехали полицейские. Район оцепили, под выстрелы в воздух "положили всех лицом в пол" и изъяли восемь травматических пистолетов.

"На видео вдалеке слышны требования правоохранителей убрать руки за спину и бросить оружие. Всех участвовавших в перестрелке уложили на землю", – сообщает ФАН.

По предварительный данным, пострадавших нет. Всех участников "разборок" на заправке отвезли в отделение полиции для выяснения причин инцидента.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Форосской церкви в оккупированном Крыму авто сорвалось в пропасть с высоты 200 метров. В салоне находилось четыре человека, о погибших информации не было.