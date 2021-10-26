В крови умершего нардепа Полякова обнаружили еще и димедрол, – Енин

В крови погибшего народного депутата Антона Полякова был обнаружен димедрол – препарат, усиливающий действие наркотических веществ. Ранее стало известно, что в организме политика был метадон и алкоголь.

Об этом сообщил Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины, в программе "Мокрик По Живому" на hromadske. По его словам, такие препараты невозможно приобрести в аптеке по обычному рецепту.

Димедрол усиливает действие наркотиков, поэтому его смесь с метадоном, как отметил Енин, называют "уличным метадоном". Представитель МВД предположил, что "смесь" была приобретена не в официальной аптечной сети.

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Он также отметил, что следствие сейчас не нашло доказательств, что Поляков был убит. "В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", – сказал чиновник.

Ранее в МВД заявили, что рассматривают две версии гибели Антона Полякова: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог применить препарат, приведший к летальному исходу. Судебно-медицинская экспертиза помимо спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.

Что известно о смерти Антона Полякова:

Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Человек с таким именем также является помощником нардепа Анны Скороход.

Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.

Народный депутат Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона.

В Министерстве внутренних дел заявили, что рассматривают две версии гибели политика: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу.