В крови умершего нардепа Полякова обнаружили еще и димедрол, – Енин
В крови погибшего народного депутата Антона Полякова был обнаружен димедрол – препарат, усиливающий действие наркотических веществ. Ранее стало известно, что в организме политика был метадон и алкоголь.
Об этом сообщил Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины, в программе "Мокрик По Живому" на hromadske. По его словам, такие препараты невозможно приобрести в аптеке по обычному рецепту.
Димедрол усиливает действие наркотиков, поэтому его смесь с метадоном, как отметил Енин, называют "уличным метадоном". Представитель МВД предположил, что "смесь" была приобретена не в официальной аптечной сети.
Он также отметил, что следствие сейчас не нашло доказательств, что Поляков был убит. "В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", – сказал чиновник.
Ранее в МВД заявили, что рассматривают две версии гибели Антона Полякова: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог применить препарат, приведший к летальному исходу. Судебно-медицинская экспертиза помимо спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.
Что известно о смерти Антона Полякова:
Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Человек с таким именем также является помощником нардепа Анны Скороход.
Смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Это стало известно после вскрытия.
Народный депутат Галина Янченко заявила, что смерть Полякова наступила в результате реакции спиртного и метадона.
В Министерстве внутренних дел заявили, что рассматривают две версии гибели политика: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу.
Судебно-медицинская экспертиза кроме спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.
Позже представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что Поляков не был "случайным пассажиром" в такси, в котором он оказался в день своей смерти. Авто ехало за машиной, в которой политик находился с другим свидетелем по этому делу.
Бывший руководитель управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур предположил, что вещество метадон, которое нашли в крови народного депутата, вероятно, он употреблял самостоятельно. Кроме того, возможно, нардеп использовал его в качестве заместительной терапии.