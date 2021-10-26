В крови умершего нардепа Полякова обнаружили еще и димедрол, – Енин

Ольга Липич
Ольга Липич
Расследования
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Нардеп Антон Поляков

В крови погибшего народного депутата Антона Полякова был обнаружен димедрол – препарат, усиливающий действие наркотических веществ. Ранее стало известно, что в организме политика был метадон и алкоголь.

Об этом сообщил Евгений Енин – первый заместитель министра внутренних дел Украины, в программе "Мокрик По Живому" на hromadske. По его словам, такие препараты невозможно приобрести в аптеке по обычному рецепту.

Димедрол усиливает действие наркотиков, поэтому его смесь с метадоном, как отметил Енин, называют "уличным метадоном". Представитель МВД предположил, что "смесь" была приобретена не в официальной аптечной сети.

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Он также отметил, что следствие сейчас не нашло доказательств, что Поляков был убит. "В то же время мы до сих пор не исключаем ни одну из версий", – сказал чиновник.

Ранее в МВД заявили, что рассматривают две версии гибели Антона Полякова: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог применить препарат, приведший к летальному исходу. Судебно-медицинская экспертиза помимо спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.

Что известно о смерти Антона Полякова:

  • Поляков умер в салоне такси в пятницу, 8 октября. Незадолго до этого он якобы встречался с криминальным авторитетом Русланом Джамбулатовым. Человек с таким именем также является помощником нардепа Анны Скороход.

  • В Министерстве внутренних дел заявили, что рассматривают две версии гибели политика: смерть могла наступить в результате отравления или политик сам мог принять препарат, который привел к летальному исходу.

  • Судебно-медицинская экспертиза кроме спиртного в крови нардепа обнаружила следы метадона.

  • Позже представитель МВД Артем Шевченко сообщил, что Поляков не был "случайным пассажиром" в такси, в котором он оказался в день своей смерти. Авто ехало за машиной, в которой политик находился с другим свидетелем по этому делу.

  • Бывший руководитель управления криминальной разведки МВД Украины Валерий Кур предположил, что вещество метадон, которое нашли в крови народного депутата, вероятно, он употреблял самостоятельно. Кроме того, возможно, нардеп использовал его в качестве заместительной терапии.

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