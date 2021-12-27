В Кропивницком застрелили 31-летнего мужчину: подробности ЧП

Около 6 часов утра в понедельник, 27 декабря в Кропивницком из пневматического оружия был застрелен 31-летний мужчина. От полученных огнестрельных ранений он умер до приезда скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, убийство произошло вследствие конфликта жителя области с двумя местными жителями. Убийца сделал несколько выстрелов.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники управления уголовного розыска и другие оперативники; силовики ввели оперативный план "Сирена".

Через нескольких часов правоохранители установили личность подозреваемого и возможное направление его бегства.

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24-летний житель Кировоградской области был задержан в Киеве в результате совместной работы полицейских Кировоградщины и столицы, с привлечением сотрудников КОРДа.

Уголовное дело открыто по ч. 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство". Согласно ей, подозреваемому грозит от 7 до 15 лет тюремного срока.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее лесу в Киевской области нашли мертвым 50-летнего главного врача санатория из Ривненщины. Ярослав Сивый был убит вечером 20 декабря; подозреваемые в убийстве уже задержаны.