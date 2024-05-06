В Кропивницком произошел мощный пожар на предприятии по производству лакокрасочной продукции: есть погибший. Фото и видео

В Кропивницком вспыхнул мощный пожар на предприятии "Химрезерв" по производству лакокрасочной продукции. Огонь охватил емкость с жидкостями на территории резервуарного парка, в результате ЧП погиб один человек, еще один пострадал.

Столб дыма был виден на окраинах Кропивницкого. "Пожар на поселке Новом не связан с военной агрессией. На объекте уже работают соответствующие службы. Прошу сохранять спокойствие!" – сообщил руководитель Кировоградской ОВА Андрей Райкович по состоянию на 13:54.

Впоследствии чиновник информировал: пожар произошел на предприятии "Химрезерв" на улице Выставочной. По предварительному определению, это чрезвычайное событие техногенного характера. На месте работают службы ГСЧС, добавил Райкович.

По состоянию на 14:44 глава ОВА сообщил, что пожар на "Химрезерве" локализован. "К сожалению, спасатели обнаружили одного погибшего", – рассказал Райкович.

Руководитель области добавил, что специалисты ГП "Областной центр контроля и профилактики болезней" уже приступили к исследованию качества воздуха.

Спасатели получили вызов в 13:25, рассказала "Суспільному" пресс-секретарь службы ГСЧС в области Оксана Мачак. Тушить огонь выехали девять пожарных машин и более 30 спасателей.

По прибытии установили, что горела емкость с жидкостями на территории резервуарного парка предприятия.

По состоянию на 17:20 пожар был ликвидирован, заявили в ГСЧС. Один мужчина погиб, еще один травмировался – получил ожоги руки, но от госпитализации отказался.

В полиции Кировоградской области OBOZ.UA сообщили, что на месте работали правоохранители, устанавливаются обстоятельства, решается вопрос о квалификации происшествия и возбуждении уголовного производства.

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