В Кривом Роге водитель авто уснул за рулем и протаранил маршрутку, есть пострадавшие. Фото

В Кривом Роге в четверг, 17 февраля, произошла авария – столкнулся автомобиль Hyundai и маршрутное такси с пассажирами. Пострадали два пассажира маршрутки.

О ДТП сообщило издание "Свои Кривой Рог". Как уточнили в материале, по предварительной информации, водитель Hyundai уснул за рулем и протаранил маршрутку №410.

Видео дня

Легковушка выехала на встречную полосу и не смогла разминутся со встречным маршрутным такси – его развернуло от удара. Авария произошла, как говорится в сообщении издания, на улице Вокзальная.

Пострадали водитель Hyundai и женщина в салоне маршрутки: мужчина сильно ударился головой, а женщина получила травму челюсти. Их госпитализировали.

На месте аварии работали патрульные полицейские.

Отметим, OBOZREVATEL часто пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание всех участников движения и призвать их быть внимательнее и не нарушать правила, а водителей – не садиться за руль в нетрезвом состоянии. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Ситуацию нужно менять!

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области произошло очередное смертельное ДТП. Сын местного предпринимателя в состоянии алкогольного опьянения лишил жизни 18-летнюю Марину Кузьменко. Травмы были настолько серьезными, что девушка скончалась на месте.