На Харьковщине пьяный водитель лишил жизни 18-летнюю студентку: подробности ДТП и фото

В Харьковской области произошло очередное смертельное ДТП. Сын местного предпринимателя в состоянии алкогольного опьянения лишил жизни 18-летнюю Марину Кузьменко. Травмы были настолько серьезными, что девушка скончалась на месте.

Родные девушки опасаются, что виновник аварии может избежать наказания. Его представители уже пытались выйти на родственников жертвы и даже предлагали деньги.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Авария произошла 10 февраля около 11:30 в селе Губаревка Богодуховского района. В тот день Марина шла в аптеку, чтобы купить лекарства для родного дяди с инвалидностью.

Девушка шла по обочине дороги, когда на нее сзади налетел Opel Vivaro. После столкновения машина еще несколько метров протащила студентку. Она скончалась на месте.

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"Когда мы ее хоронили, у нее были все руки сбиты, выбиты зубы, переломаны ребра. Она получила ужасные травмы", – рассказывает OBOZREVATEL еще один дядя девушки Юрий Кузьменко.

Как выяснилось, за рулем автомобиля находился Дмитрий Н. – 27-летний сын местного фермера. На пассажирских креслах ехали его друзья. Вся компания была пьяная.

"В полиции сказали, что у водителя было 1,7 промилле в крови. Он уже неделю отмечал год своему ребенку. Пьянствовал с друзьями, катался по дорогам. Люди рассказывали, что делали ему замечания, но он отвечал: "А что такое? У меня деньги есть, я все порешаю". Вот и порешал. Через некоторое время на место приехал его отец, они долго о чем-то разговаривали с полицейскими", – рассказывает Юрий.

О гибели Марины родным сообщил ее парень. Он стал очевидцем этого страшного ДТП, когда как раз ехал к ее бабушке. Тело погибшей лежало накрытым на дороге, но из-под покрывала выглядывал знакомый капюшон.

"Сергей влетел в дом к бабушке и с порога спросил: "Где Марина?" Бабушка говорит: "Да за лекарствами в аптеку пошла". Тогда он и сказал, что вроде там авария и сбили именно ее. Он поехал на место ДТП, а бабушку уже привез сосед", – говорит дядя.

Марина жила в селе вместе с бабушкой и родной сестрой Дианой. Девушка осталась сиротой: мама умерла полтора года назад, а отца у нее давно не было.

Диана уже вышла замуж, а Марина решила уехать в Харьков, где работала в супермаркете по графику четыре через четыре. Там она жила на съемной квартире, а на выходные приезжала домой к родным.

Юрий рассказывает, что девушка параллельно училась на повара в училище. "Хотела еще продолжать учебу, получить другую профессию. Помню, как-то подвозил ее в Харьков, разговорились по дороге. Она спрашивала, где лучше учиться, хотела стать парикмахером или мастером маникюра. Она встречалась с Сергеем из нашего села, они собирались пожениться, у них были большие планы на будущее", – вздыхает Юрий.

Марину похоронили 12 февраля, а 14-го суд арестовал водителя, который ее сбил – на два месяца без права внесения залога. Как сообщили в полиции Харьковской области, открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортом в состоянии алкогольного опьянения. За это предусматривается наказание в виде до 10 лет лишения свободы.

При этом представители Дмитрия Н. уже пытались выходить на родных девушки, предлагали деньги, даже обещали передать в собственность кафе. Но родственники говорят, что Марину им уже никто не вернет, поэтому они надеются на справедливое решение суда.