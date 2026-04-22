Похищали людей под предлогом 'мероприятий оповещения': в Харькове сообщили о подозрении группе военнослужащих одного из ТЦК

В Харькове разоблачили группу военнослужащих, которых подозревают в похищении и пытках гражданских лиц под видом проведения мобилизационных мероприятий. По данным следствия, фигуранты действовали по предварительному сговору и применяли силу и угрозы.

Сейчас им сообщено о подозрении, продолжается досудебное расследование. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Как установило следствие, к преступной деятельности причастны шесть человек – военнослужащие одного из районных территориальных центров комплектования в Харькове, а также представители других подразделений. Среди них – майор ТЦК, который занимал руководящую должность и организовал действия группы.

По данным правоохранителей, под предлогом проведения мероприятий оповещения и мобилизации фигуранты ворвались в частный дом.

Во время так называемого "обыска" они представлялись сотрудниками Службы безопасности Украины, применяли физическую силу и угрожали гражданским оружием. От потерпевших требовали признания в якобы причастности к незаконному обороту наркотических средств.

Во время инцидента один из мужчин пытался сопротивляться, после чего по нему открыли огонь. В результате он получил огнестрельное ранение.

После этого двух пострадавших силой доставили в помещение территориального центра комплектования, где их незаконно удерживали. По данным следствия, мужчин избивали, угрожали применением оружия и заставляли предоставить необходимую информацию. Кроме того, одного из них заставили подписать документы, в частности об отмене отсрочки от мобилизации.

Впоследствии одного из пострадавших отпустили, другому удалось самостоятельно убежать.

Фигурантам сообщено о подозрении в совершении пыток по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления, а также возможную причастность других лиц.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 апреля в Одессе задержаны представители Пересыпского ТЦК, которые требовали 30 тыс. долларов от мужчины. При задержании у ТЦКашников обнаружили биты, кастеты и денежные средства.

Из-за задержания сотрудников ТЦК в Одессе двух должностных лиц отстранили от службы. Речь идет о начальнике Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также руководителе Пересыпского районного ТЦК.

