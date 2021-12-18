В Кривом Роге в третий раз закрыли дело об изнасиловании школьницы учителем на выпускном

В Кривом Роге в третий раз закрыли дело об изнасиловании девушки учителем хореографии на школьном выпускном. Следователи не увидели в его действиях состава преступления, хотя преподаватель не отрицал сам факт полового акта.

Об этом сообщает "Громадське", ссылаясь на адвоката пострадавшей Тамару Бугаец. По ее словам, правоохранители считают, что изнасилования несовершеннолетней не было.

Прокурор в свою очередь сказал, что решение следователя – законное и обоснованное, поэтому нет причин его отменять.

В связи с этим юрист подала жалобу на постановление о закрытии дела. Ее рассмотрит следственный судья в понедельник, 20 декабря.

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Адвокат добавила, что она недовольна тем, как велось досудебное расследование, и назвала его предвзятым и не объективным.

"Оно не понимает, что такое защита прав человека, защита прав ребенка, что такое Лансаротская конвенция (международный правовой документ по защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального развращения – Ред.) и какие положительные обязательства должно выполнить государство. Сопровождать такое дело непросто", – сказала Бугаец.

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