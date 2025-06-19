В Кривом Роге трамвай с десятками людей сошел с рельсов и влетел в дерево: есть пострадавшие. Фото и видео

Вечером 18 июня в Кривом Роге произошло дорожно-транспортное происшествие с трамваем. В результате схода с рельс вагон с десятками людей врезался в дерево.

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В результате происшествия ранения получила водитель и еще четверо пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По информации ведомства, сообщение о том, что по проспекту Южный Ингулецкого района трамвай сошел с рельсов поступило после 22:00. По прибытию установлено, что при движении трамвай сошел с рельсов и столкнулся с деревом, в результате чего водитель был зажат в кабине.

С помощью гидравлических ножниц сотрудники ГСЧС деблокировали водителя 1981 года рождения. Женщине предоставили первую медицинскую помощь и наложили турникеты на нижние конечности.

Также спасатели уточнили, что на момент аварии внутри электротранспорта находились 37 пассажиров, которые самостоятельно покинули вагон. В результате происшествия еще 4 человека получили различные травмы. Сотрудники медицинской помощи госпитализировали пострадавших в больницы.

К работам были привлечены 8 спасателей и 2 единицы техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Сотрудники Национальной полиции проводят следственные действия по обстоятельствам происшествия.

Напомним, в Киеве в среду, 11 июня, вблизи станции метро "Лыбедская" автомобиль съехал с дороги, упал непосредственно в подземный переход и остался в вертикальном положении.

Ранее сообщалось, что в Одесской области 18-летний подросток в нетрезвом состоянии совершил ДТП, в результате которого погиб 17-летний пассажир. Еще два человека 18-ти и 20-ти лет попали в больницу с различными телесными повреждениями.

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